Volevano spedire delle mascherine, ma…

Quando vuoi rispettare lo “state a casa” e trovi delle mascherine in casa per i tuoi cari che stanno in un altro comune, che fai? Le spedisci. A meno che tu non sia nei comuni dell’Unione del Rubicone. Il fatto lo hanno segnalato oggi a living da Gatteo dove due ragazzi volevano mandare le tanto agognate mascherine ai cari di San Carlo. Ma le poste di Gatteo sono chiuse, idem per quelle di San Mauro Mare. È in vigore una serie di nuovi orari di apertura che prevedono sportelli operativi tre giorni a settimana. Quindi si dovrà aspettare il momento propizio. Gli orari e le variazioni sono comunicati nella pagina facebook sotto riportata.