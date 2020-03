30 cose da fare in quarantena prima della fine

Prima della fine della quarantena o prima della fine del mondo? Chi lo sa, nel dubbio ecco un elenco di cose allettanti che potete fare tra le mura domestiche per passare il tempo e ammazzare la noia. Diamo per scontato che abbiate già fatto l’accoppiamento dei calzini spaiati e che la casa sia lucida come una palla da biliardo.

1) Lascia che il divano prenda la forma del tuo b-side e sparati la maratona di “Friends” in dvd

2) Colora i Mandala

3) Crea un the best of con le musicassette che hai nascosto da qualche parte

4) Scrivi una lettera

5) Apri la porta della soffitta o della cantina e teletrasportati nell’adolescenza

6) Leggi “Bar Sport” di Benni che aiuta a non sentirne la mancanza

7) Apri una finestra e goditi il cinguettio degli uccelli (se sei vicino a degli alberi)

8) Se sei lontano da alberi pensa a chi li può sentire… e la mente vola

9) Se la tua canzone preferita non è in lingua italiana, traducila e scopri cosa dice

10) Leggi una poesia ogni giorno

11) Metti lo stereo a palla e fingi di suonare come Angus degli Ac/Dc

12) Pulisci l’auto (dentro e fuori) con lo stereo a tutto volume (ma ricorda… la batteria deve essere carica)

13) Chiediti perché quando sei solo in macchina porti la mascherina e datti una risposta

14) Impara a memoria “Andrà tutto bene” di Levante, la divina

15) Appuntati le prime tre cose che farai appena sarà tutto a posto

16) Segnati 10 persone da abbracciare appena tutto sarà a posto

17) Diventa dj casalingo e sali sul palco in diretta

18) Cerca di limitare la crescita di adipe con esercizi casalinghi (e doccia a seguire)

19) Mangiare pizza tutti i giorni non è fare la dieta

20) Se Paolo Fox ha detto “sarà il tuo anno” fagli presente che hai qualcosa da dire in merito

21) Ascolta tre dischi. Consigliamo: l’ultimo di Bugo, Magmamemoria di Levante e Calcutta con Evergreen

22) Datti agli attacchi d’arte di Mucciaccia, non hanno età

23) Segui Artexplora, ti fa sentire ricco

24) Prenditi del tempo per capire cosa conta nella vita

25) Contempla il suono del silenzio

26) Irrompi nel silenzio in modo creativo e insensato

27) Se hai cantato l’inno, una canzone a caso, inventa un flash mob

28) Tutte le mattine canta Romagna e Sangiovese

29) Colora la mascherina con qualcosa di allegro

30) Ricordati che “Meno per meno fa più! Pensa positivo!”