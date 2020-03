Coronavirus previsto in due libri. Profezia o fattore c?

E se c’è chi ha in cantiere “Una vita in quarantena” e “Pandemia per principianti”, c’è chi in tempi non sospetti aveva predetto una situazione molto simile a quella attuale. Con elementi così coincidenti da far dubitare anche uno scettico incallito e, neanche a dirlo, più che sufficienti a dar fuoco alle polveri delle teorie del complotto.

Correva l’anno 1981 quando “The eyes of darkness”, libro scritto da Dean Koontz occupava il suo spazio nelle librerie statunitensi. Al centro della trama vi è un’epidemia globale; e fin qui siamo nel campo del già visto. A far drizzare le antenne il fatto che la città da cui tutto ha inizio è Wuhan, la stessa da cui è partito il contagio del Coronavirus. Altra “coincidenza” è il fatto che l’epidemia, descritta come l’arma perfetta, colpisce solo gli umani proprio come il Coronavirus da cui gli animali sembrano immuni.

Sololibri.net però aggiunge qualche dettaglio che potrebbe spiegare la scelta. Infatti, da quanto riportato, nella sua versione originale, il libro era ambientato a Gorki, in Russia. Forse, secondo il sito, la scelta di cambiare il luogo dell’ambientazione è dovuto al fatto che l’Urss sta dando segni di cedimento ed è ad un passo dal cedere il testimone alla stella nascente: proprio la Cina.

Perché spostare l’ambientazione proprio a Wuhan? Perché è base nota per le ricerche biologiche, batteriologiche e virologiche.