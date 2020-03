Menù a domicilio: ecco l’elenco dei ristoranti

di Roberta Spada

Costretti ad una vita domestica forzata, mai come in questi giorni abbiamo riscoperto la voglia di cucinare. A confermare il nuovo trend sono i dati statistici: nell’ultima settimana, dal 9 al 15 marzo, rispetto allo stesso periodo del 2019, si registra un aumento degli acquisti di farina del 185,3%, di passata di pomodoro del 82,2% e di pasta del 65,3%. Un altro ingrediente che ormai è diventato di difficile reperibilità è il lievito. Mai come oggi, dunque, vogliamo provare a fare il pane in casa, la torta per la colazione e il piacere di mangiare una pizza preparata da noi, con una lievitazione lunga anche 24 ore, tanto il tempo non ci manca. Basta aprire la finestra per sentire i vari profumi dei nostri vicini e già ci sentiamo più tranquilli, più sicuri.

In un periodo di crisi e di incertezze, dove siamo privati anche di un abbraccio o di una stretta di mano, il cibo è diventato la nostra consolazione. Lo capiamo bene attraverso i social: instagram con i suoi food blogger propone foto di piatti di ogni tipo, con dirette dove ti insegnano a cucinare ogni pietanza. E se tutto questo non ci basta ci pensano i ristoranti della zona portando il pasto a domicilio. Esplorando i loro siti si può consultare il menù da asporto dove decidere cosa ordinare. Non solo la cara pizza, ma anche ristoranti e bar. Molto originale l’idea di farsi consegnare a casa un aperitivo o un cocktail, già miscelato e inserito in una busta sottovuoto con tutto il necessario per guarnirlo. Si può provare nel weekend anche il brunch, seduti in terrazza o nel giardino immaginando il mare, oppure un gelato davanti alla tv, o un risottino per una cenetta intima. Anche tanti ristoratori cesenaticensi hanno deciso, in questo momento di crisi per le loro attività, di non fermarsi. Ecco la lista dei locali di Cesenatico che offrono questo servizio.

Ristoranti

 Pizzeria Mazzarini 338.4131393

Consegna a domicilio tutti i giorni dalle 18 alle 22.30

 Pizzeria Strapizzami 388.0594182

Prenotazioni dalle 17:30 alle 21:00 – Consegna gratuita

 Pizza N’Love 0547 675121

 Pizzeria L’angolo Saffi 62 0547 673983 . Consegna dalle 18.00 alle 23.00

.  QuintoQuarto 331.1476554

Piadina e Piatti a pranzo e cena – Ordine minimo 10€

Serviamo tutto il comune di Cesenatico (Piattaforma Foodstation costo del servizio è di 2.5 € gratuito sopra 25 €)

Menù per il domicilio, aperitivi e luverie

 Sorsi e Morsi (Bar & Cucina) 347.0333336

Servizio di asporto chiamando o mandando un SMS

Prenotazioni per pranzo e cena di Pizza e Piatti di Mare

 Osteria trattoria Al Cenacolo 0547 80418 – 340 9591168 pranzo e cena, 7 giorni su 7

Prenotazione per pranzo e cena Piatti di Mare – Consegna gratuita a Cesenatico e zone limitrofe

Tracina Delivery: Zone di Consegna secondo i giorni – Prenotazioni per la cena fino alle ore 17:00

 Pub Maraffa 328 6018226 Consegna gratuita su tutto il territorio del Comune di Cesenatico. Ordini dalle 18 alle 21

 Mamy’s Pub 328 6018226 Consegna gratuita su tutto il territorio del Comune di Cesenatico. Ordini dalle 18 alle 21

 Il Merendero 331 8027188 Consegna gratuita

 Un sogno di pizza 0547 071220 – 346 1498924 Consegna gratuita dalle 18 alle 21 di pizza al taglio, rotonda, gnocchi fritti, tigelle e torte salate

–  Pizzeria Il bianco e il nero 0547 83878 Consegna a domicilio tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.30

 La Cuccagna ristorante pizzeria 0547 83148 Consegna gratuita tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00

Piadinerie

 Pianeta piada 333.7753721

Piadina , Rotoli o Crescioni anche con impasti Kamut, Integrale, 7 Cereali e Farro – Consegna gratuita tutto il giorno

 PiadaPazza 346 091 2796 . Consegna gratuita

 La Piadina di Cristina 338 2264292 Consegna gratuita

Pesce

 Pesce Miglio Zero 327.1950780

Pesce pescato fresco di giornata – Consegna gratuita

Frutta

 Cesenatico Frutta 375.5597318

Frutta e Verdura – Consegna gratuita

 Ortofrutticola M&N Srl

Bevande e Alimentari

 Romagna Beverage 346.36940472

Cibo e bevande – Consegna gratuita a domicilio a pranzo e cena

 Tulips Market Forlì-Cesena +393924698110

Supermercato online

Gelaterie

 Il gelato di Jessica 366 316 4635 Trasporto fuori Cesenatico 3/5 euro

 Gelateria Duse 0547 80054 Consegna gratuita solo a Cesenatico

I consigli degli esperti però sono quelli di essere cauti. Il rischio è quello di rifugiarsi troppo nel comford food per placare la nostra fame nervosa e la noia delle giornate. Mai come ora dovremmo curare la nostra alimentazione, privilegiando alimenti sani. Il Coronavirus si combatte anche a tavola tutti i giorni cercando di limitare i cibi pronti e privilegiando cibi freschi e stagionali. Via allora a qualche allenamento in casa per sentire meno i sensi di colpa, tra un’infornata e l’altra cercando il giusto compromesso tra la nostra gola e la nostra bilancia.