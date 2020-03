Che cosa leggo in quarantena? Le nostre proposte

di Roberta Spada

Rinchiusi nelle nostre case il tempo non passa mai. Bersagliati da notizie deprimenti, mai come in questi giorni, abbiamo bisogno di evadere. Almeno con la mente. E allora, cosa c’è meglio di un buon libro? Ecco qui un elenco di alcuni titoli con una piccola recensione.

Kent Haruf – Trilogia della pianura: “Canto della pianura” “Crepuscolo” e “Benedizione” (NN Edizioni)

Iniziamo non con un libro, bensì con tre libri. Ma fidatevi, non ve ne pentirete! Questa trilogia familiare è ambientata nella cittadina immaginaria di Holt, in Colorado, e narra le vicende apparentemente normali di una famiglia e delle persone che orbitano attorno a loro. In ogni volume il lettore può trovare qualcosa di personale, della propria famiglia, dei drammi che abbiamo subito e delle prove che abbiamo superato. Un bellissimo romanzo corale.

Arto Paasilinna – “L’anno della lepre” (Iperborea)

La casa editrice Iperborea regala dei romanzi bellissimi, mai banali, profondi e introspettivi. Questo libro narra la storia di un giornalista finlandese – Vatanen – che, per sbaglio, un giorno investe con la sua auto una lepre e decide in un attimo di crisi di inseguirla, prendersene cura e scappare dal suo passato vivendo con lei. Un romanzo on the road, alla scoperta di se stessi, della libertà e della voglia di reinventarsi.

Breece Pancake – “Trilobiti” (Minimum Fax)

Raccolta di dodici racconti ambientati in West Virginia dove l’autore racconta le vite di uomini soli con un passato difficile e un futuro molto incerto, ma con una profonda compassione che riesce a svelare i nostri fantasmi più nascosti. Pancake scrive in modo eccellente e la lettura è un vero piacere!

Travis Elborough – “Atlante dei luoghi inaspettati” (Mondadori Electa)

Dopo “Atlante dei luoghi insoliti e curiosi” ( consigliato anche questo) l’autore ci porta alla scoperta di luoghi che mai un’agenzia viaggi vi proporrebbe per una vacanza. Diviso in categorie, ogni luogo è caratterizzato da una mappa dettagliata. Un modo originale per viaggiare restando a casa.

Lev Tolstoj – “Anna Karenina” (Oscar Mondadori)

E’ proprio nei momenti come questi che si può affrontare l’impegnativa lettura di un classico russo di 1000 pagine. Non spaventatevi e buttatevi… Ambientato nella Russia dell’800 il libro narra la storia della passione amorosa di una signora dell’aristocrazia con il suo giovane amante. Un libro pieno di sentimenti, contro la falsità che svela i retroscena di una società imperfetta e falsa.

Tutti questi libri si possono trovare sia in formato cartaceo che digitale. Qui a Cesenatico la libreria “Pagina 27” effettua il servizio di consegna di libri a casa.

Buona lettura a tutti #ioleggoinquarantena