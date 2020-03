Il Comitato di Sala dona e distribuisce mascherine

Il Comitato di Zona di Sala, in persona del Presidente William Spinelli, vista la gravissima emergenza sanitaria che ha colpito l’intero Paese, all’unanimità, ha manifestato l’intenzione di attivarsi concretamente al riguardo, al fine di reperire mascherine per gli anziani della comunità e per le persone con gravi patologie che, purtroppo, stante l’assenza o la difficoltà nel reperire tali dispositivi in commercio, sono costretti ad uscire senza protezione alcuna.

Il Comitato ha pertanto chiesto a Romagna Banca, da sempre sensibile alle tematiche sociali, di devolvere il contributo di sponsorizzazione che, come da consuetudine , ogni anno veniva concesso al Comitato per l’evento” cinema sotto le stelle”, per l’emergenza Covid-19.

Romagna Banca, con immediatezza, ha risposto all’appello del Comitato, donando mille euro con cui verranno acquistate 350 mascherine prodotte da “Adria Bandiere” che verranno poi distribuite, tramite il Comune e la protezione civile, agli anziani e alle persone con patologie più a rischio di contagio, all’interno della frazione di Sala. Saranno distribuite questa mattina, martedì, davanti all’A&O di Sala soprattutto agli anziani che andranno a far la spesa.

Il Comitato ringrazia Romagna Banca per la donazione e l’amministrazione Comunale per il supporto che darà per organizzazione, in sicurezza, la distribuzione delle mascherine. Adria Bandiere per la tempestività della realizzazione delle mascherine. Le mascherine non sono un presidio sanitario ma sono fatte di tessuto, quindi riutilizzabili, previo lavaggio con acqua e disinfettante .

Il Comitato invita a tutti i cittadini specialmente gli anziani a evitare , se possibile, di uscire di casa per la spesa o per la farmacia e di affidarsi alla rete di supporto della protezione civile e, se proprio ciò sia inevitabile, di limitare le uscite il più possibile, utilizzando guanti e mascherine per proteggere e proteggersi dal rischio di contagio.