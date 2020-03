Mascherine Lo&Lo, le artigiane dello stile non si fermano

Le richieste per ottenere queste mascherine arrivano presto anche dal mondo delle officine e dei trasporti.

“Produciamo per lo più mascherine bianche, se, però pensiamo al mondo del lavoro che ha a che fare con materiali che possono sporcare… allora urge dare una ‘botta di colore’ per evitare il lavaggio ogni ora. Così quando abbiamo trovato tessuti con un verde smeraldo, un rosso bordeaux e un blu elettrico, abbiamo perfino sorriso pur nel disastro di questo periodo. Le ‘colorate’ per le officine hanno avuto molto successo! Inoltre, la Siropack, nota azienda del territorio che produce anche presidi sanitari, ci ha donato dei filtri antibatterici per arginare l’emergenza, così abbiamo prodotto alcune mascherine con il filtro. Siamo imprenditori e dobbiamo esplorare tutte le possibili produzioni alternative. La nostra idea era quella di creare una prima protezione dal contagio di Covid 19. Il nostro non è un presidio sanitario, attenzione, ma un capo d’abbigliamento ben strutturato che offre tranquillità alle persone. Non si è nudi, quindi, noi facciamo il nostro lavoro per dare serenità, se possibile, e riparazione. Direi che svolgiamo anche una funzione sociale e stiamo respirando questo clima anche qui, in laboratorio, lavoriamo tanto e col cuore. Finché possiamo, doneremo il nostro lavoro per le emergenze, l’abbiamo fatto, ma è ovvio che reperire materiale idoneo e sostenere i costi del personale deve essere oggetto di considerazione. Noi, comunque, abbiamo fatto la nostra parte in questo tempo angosciante”.

Da questo sentire vola alto il senso del valore artigiano.

“L’artigiano non sta fermo, non è un lusso che si può permettere! E dopo questa ‘bolla’ d’emergenza, saremo in grado di fare donazioni e devoluzioni in beneficienza”.

