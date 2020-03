Coronavirus: tre nuovi casi a Cesenatico

La diffusione del Coronavirus a Cesenatico continua. Tre nuovi contagiati in città per un totale di 24 casi: si tratta di tre donne di 52, 43 e 64 anni, tutte e tre in isolamento domiciliare. Al momento 16 pazienti sono in isolamento domiciliare, 7 ricoverati e un paziente è guarito. Contagi in aumento anche a livello provinciale, anche se il trend sembra stabilizzarsi su una media di 50 casi positivi giornalieri.

Il sindaco fa poi il punto sulla solidarietà che in questi giorni complicati è molto attiva in città, a partire dagli onnipresenti Lupi di Libero che stanno raccogliendo fondi. Il primo cittadino ringrazia poi i volontari della Protezione Civile, Villamarina Eventi e la compagnia della Scuola Vecchia che hanno donato fondi e mascherine all’ospedale Bufalini, così come Chi Burdel che devolveranno i fondi raccolti al Bufalini.

Il sindaco Matteo Gozzoli risponde poi ad alcune domande dei cittadini.

Le mascherine sono obbligatorie? “No, le mascherine non sono un obbligo quando si esce di casa”, spiega il sindaco.

Estate alle porte. “Ci aspetta un’estate diversa rispetto alle altre, ma vedremo come poterla affrontarla”.

Giustizieri improvvisati. “Nessuno di noi è autorizzato a fare il guardiano con minacce e insulti a chi esce per fare una passeggiata o portare fuori il cane che, ricordo, lo si può fare nei pressi della propria abitazione. Ci sono le forze dell’ordine per queste situazioni. Usciremo da questo difficile momento se staremo uniti, quindi facciamo comunità. Non urliamo al vicino di casa perchè esce, invece chiediamogli se ha bisogno di fare la spesa”.

Disinfezione delle strade. “Secondo l’ISS non c’è nessuna prova scientifica che limiti la diffusione del virus, con la disinfestazione delle strade, anzi ci sono molto preoccupazioni per l’utilizzo di ipocloruro di sodio per l’inquinamento dell’ambiente”.

La data del 3 aprile. “Dobbiamo attendere le prossime scelte del Governo, probabilmente le scelte e le limitazioni imposte fino ad ora potranno allungarsi fino dopo Pasqua”.