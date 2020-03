Covid-19. Barocci: “Gli hotel potrebbero rimanere chiusi”

E la spada di Damocle sono poi le prenotazioni: “Molti clienti, che non lavorano da mesi, chissà se avranno a disposizione le ferie – continua Barocci -. Le aziende adesso sono chiuse e magari ad agosto, per accelerare la ripartenza, rimarranno aperte e questo potrebbe essere un’importante fetta di turisti che viene a mancare. Tra l’altro, le zone più colpite dalla pandemia, guarda caso, sono proprio quelle che storicamente rappresentano il nostro bacino di clientela: la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e l’Emilia…”.

Qual è in questo momento di incertezza l’umore degli albergatori? “C’è grande scoramento e se qualcuno fino a poco tempo fa diceva che avrebbe comunque aperto, adesso in diversi dicono che terranno chiuso. Una possibilità, per alleggerire le spese, potrebbe essere quella di trasformare le nostre strutture in Bed & Breakfast, ma la pensione completa credo proprio sia una chimera. Forse – conclude Barocci – se la potranno cavare le pensioni a conduzione familiare e in quel caso anche proporre pranzo e cena, ma per chi deve assumere tanto personale la vedo durissima”.