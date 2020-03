I Passatempo – Saponetta al limone fai da te

A cura di Francesco Occhipinti

L’autoproduzione può spaziare in molti campi ed aiutarci a ridurre gli acquisti di molti prodotti. Può anche essere un passatempo stimolante e divertente in questi giorni a casa. E poi potrebbe anche essere un modo per creare un regalo originale. Ecco qui come si possono fare delle saponette in casa al limone

Cosa ti serve:

Un sapone di Marsiglia 260 g

Grattugia

Olio extra vergine di oliva

Cucchiaio di legno

Pentola bassa

1 limone

Borotalco

Formine (non usa e getta)

Procedimento

Ridurre in scaglie la saponetta con la grattugia.

Mettere il sapone nella pentola e aggiungere due cucchiai di succo di limone e la scorza grattugiata.

Accendere il fuoco basso e mescolare e mescolare continuamente per sciogliere i grumi aggiungendo due cucchiai di olio extra vergine di oliva.

Una volta ottenuto un impasto omogeneo spegnere il fuoco.

Spolverare le formine di borotalco, versare il composto nelle formine e livellare la superficie.

Aspettare che si raffreddi e riporre le formine nel freezer per un paio di ore.

Estrarre le saponette dalle formine e farle asciugare per qualche giorno sopra la carta forno.

In collaborazione con Legambiente

foto di Allie Smith from Pexels