Cna, contributi e mascherine agli ospedali

“In queste giornate difficili siamo costantemente in contatto per supportare le nostre imprese associate, confermando loro che in questo momento la priorità è l’emergenza sanitaria e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro – continua il direttore generale di CNA Forlì-Cesena Franco Napolitano – imprese che sono molto provate dalle ripercussioni dell’emergenza Covid-19 nelle loro attività, cercando comunque in molti casi di garantire produzioni o servizi essenziali alla collettività. Per la CNA tutta e per le sue imprese non è mai venuto meno, anzi si è rafforzato, il desiderio di fare comunità, di essere uniti e combattere insieme contro questo nemico invisibile quanto insidioso”.

Un ringraziamento sentito giunge dal direttore generale dell’Ausl Romagna, Marcello Tonini, a CNA e a tutte le imprese associate, che con questo encomiabile gesto di solidarietà confermano, in un momento particolarmente difficile e drammatico per l’intera comunità, il sostegno e la generosità che da sempre CNA Forlì-Cesena ha dimostrato nei riguardi delle strutture sanitarie dell’azienda.