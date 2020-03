Coronavirus: nuovi casi in città

A Cesenatico i casi salgono a 27: due nuovi casi (un ragazzo di 22 anni e una donna di 59 anni) entrambi in isolamento domiciliare. In provincia i casi sono 676, si conferma il trend positivo di 38 casi quotidiani. Un trend positivo che sta diminuendo rispetto ai 50 casi giornalieri registrati la scorsa settimana.

Il sindaco nel collegamento quotidiano annuncia l’arrivo a Cesenatico dei fondi statali per i buoni alimentari, annunciati alcuni giorni fa dal Premier Conte. “A Cesenatico arriveranno 157mila euro, nei prossimi giorni vi comunicheremo l’apertura delle domande, un servizio che sarà gestito direttamente dai nostri uffici – spiega il primo cittadino – Abbiamo già contattato i supermercati della nostra zona per capire chi fosse interessato ad accettare i buoni. Vorrei fare un appello a tal proposito: se qualcuno è in difficoltà, si faccia avanti senza vergogna, perchè ci saranno professionisti che vi assisteranno”.

Inoltre nei prossimi giorni sul sito del Comune di Cesenatico verrà pubblicato un iban per le donazioni per i beni alimentari per le persone bisognose, donazioni che verranno gestite direttamente dal Comune.

Per quanto riguarda le scadenze di imposte statali bisognerà attendere il “decreto aprile” del Governo, mentre per quanto riguarda le tasse comunali sarà il prossimo consiglio comunale a decidere, “comunicheremo le decisioni a breve”.