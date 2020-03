Coronavirus: sei nuovi casi a Cesenatico

Il sindaco nell’aggiornamento quotidiano sull’emergenza Coronavirus. 6 nuovi casi a Cesenatico, “si tratta di persone che stavano già seguendo la quarantena, quindi persone che erano vicine a pazienti risultati positivi. Quindi non siamo davanti a un nuovo focolaio “, spiega il sindaco Matteo Gozzoli. Ad oggi sono 33 i casi positivi a Cesenatico, 25 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale e un paziente guarito.

Si tratta di pazienti di 62, 63, 52, 18, 58 e 60 anni, tutti in isolamento domiciliare.

A livello provinciale i casi si assestano anche oggi a 38 (la settimana scorsa erano 50): “Siamo in un momento che non possiamo mollare, dobbiamo rimanere in casa perchè rispetto alla settimana scorsa i casi a livello provinciale stanno diminuendo”.