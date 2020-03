Libri, quattro proposte per piccoli grandi lettori

di Roberta Spada

Questa settimana ho deciso di proporre 5 titoli di libri per bambini.

La letteratura dell’infanzia è un luogo bellissimo dove scoprire dei veri e propri tesori. Per tanto tempo è stata ingiustamente considerata una letteratura di second’ordine, solo storielle e colori vivaci. Con l’attenzione sempre crescente per l’età evolutiva, però, anche la letteratura per l’infanzia è crescita nella qualità e nella sua funzione pedagogica.

Le case editrici per bambini sono ormai tantissime ed affrontano tematiche sempre più diversificate ed importanti. Ho selezionato per voi 5 titoli di libri che per me non dovrebbero mai mancare nella libreria di un bambino.

“Che cos’è un bambino?” di Beatrice Alemagna Topipittori – “Un bambino è una persona piccola” con piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie, ma non per questo con idee piccole. Questa è la premessa iniziale di un libro commovente, simpatico e toccante. La scrittrice, con un linguaggio poetico e semplice, spiega chi siamo e chi eravamo. Consigliatissimo per bambini, ma soprattutto per adulti.

“In famiglia” di Alexandra Maxeiner (Settenove edizioni) – Questo albo illustra le caratteristiche delle famiglie, definite “reali”, in modo semplice ed immediato. Un libro per spiegare che la famiglia è prima di tutto un luogo d’amore e di crescita. Ogni nucleo famigliare è diverso dall’altro, ma nessuna è un’eccezione. La casa editrice Settenove ha come scopo la prevenzione della violenza di genere, con un’attenzione particolare verso i diritti dei bambini, il rispetto e la diversità. Vi consiglio anche i libri “Selvaggia” ed “Ettore”, per crescere bambini sempre più consapevoli.

“Noi” di Elisa Mazzoli (Bacchilenga Edizioni) – Questo bellissimo libro racconta la storia di un bambino diverso dagli altri con un orecchio molto grande, un bimbo escluso e timido che non gioca mai insieme agli altri compagni. Tutto cambia un pomeriggio nel cortile di casa quando un suo compagno di classe si avvicina a lui e si conoscono. In un periodo storico dove aleggia diffidenza e conformismo, “Noi” ci insegna a guardare il mondo con gli occhi della semplicità, senza pregiudizio.

“Orso buco!” di Nicola Grossi (Minibombo) – Orso buco è un silent book (libro senza parole, solo immagini) premiato nel 2014 da “Nati Per Leggere” come miglior libro dell’anno per bambini di età dai 2-6 anni. Molto indicato per piccoli lettori. Inoltre segnaliamo la casa editrice per i suoi progetti multimediali dall’alto valore pedagogico. Nel loro sito (www.minibombo.it) si possono trovare le indicazioni con le app e i vari giochi interattivi ideati dai loro libri. Perfetti come passatempo soprattutto in questi giorni.

Sfruttiamo al massimo queste giornate per leggere insieme ai nostri bambini. Basta poco per farli appassionare e per noi sarà un momento speciale. Buona lettura!