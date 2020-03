Nove Colli, anche il sindaco non ci crede più

Sulla sua pagina facebook, quasi come un liturgico “atto di fede”, ha mantenuto fino all’ultimo quell’immagine di copertina: il Giro d’Italia il 21 maggio e la Nove Colli il 24 maggio.

Del resto, fino a due mesi fa, doveva essere quello il “pezzo forte” dell’estate 2020, il fiore all’occhiello di cui andare, giustamente, fieri. La foto non era stata rimossa neppure qualche settimana fa, quando Rcs aveva annunciato ufficialmente il rinvio della partenza della Corsa Rosa. Ma nel tardo pomeriggio di oggi – benché la Nove Colli aspetterà ostinatamente la data fatidica del 3 aprile prima di comunicare urbi et orbi la sua decisione finale – anche il sindaco Matteo Gozzoli, alla fine, si è arreso. Via quell’immagine di copertina e spazio ad una veduta “evergreen” del canale leonardesco con in bella vista le vele al terzo.

Del resto, il rinvio della Granfondo di Cesenatico, con o senza l’annuncio “nero su bianco” della Fausto Coppi, sembra un fatto già assodato. Fino a poco tempo fa in tanti consideravano scontato il posticipo ad ottobre (come ha fatto, per il momento, la via del Sale di Cervia), ma oggi con la cancellazione definitiva anche della Sportful Dolomiti Race – che avrebbe dovuto svolgersi il 16 giugno (quindi 3 settimane dopo la Nove Colli) – l’ipotesi di un “arrivederci al 2021” non sembra più improbabile.