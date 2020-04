Cesenatico mette on line il modulo per i buoni spesa

Anche il Comune di Cesenatico si è attivato immediatamente per organizzare le modalità per l’erogazione dei contributi tramite la creazione di buoni spesa da destinare alle famiglie in difficoltà causa l’emergenza da Covid-19.

Dopo un lavoro incessante in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Unione Rubicone e Mare da oggi (mercoledì 1 aprile) è possibile anche per i cittadini di Cesenatico presentare la domanda per i buoni spesa (di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020).

A Cesenatico sono stati assegnati 157.292,83 euro dei 400 milioni stanziati dal Governo.

Sarà possibile consultare il sito web del Comune di Cesenatico per scaricare il modulo utile alla presentazione della domanda. Il modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dovrà essere inviato esclusivamente al seguente indirizzo e-mail protocollo@pec.unionerubiconemare.it .

Gli uffici dei Servizi sociali dell’Unione Rubicone e Mare si occuperanno di seguire le pratiche di richiesta. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello sociale del Comune di Cesenatico da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 chiamando il numero 0547 79324.

Solo in caso per l’utente non sia possibile procedere con l’invio del modulo tramite posta elettronica all’ indirizzo sopra indicato, è possibile recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cesenatico (0547 79200). La domanda debitamente compilata dovrà essere lasciata nell’apposito spazio creato all’esterno dell’ufficio comunale, che è chiuso al pubblico. Gli impiegati si occuperanno del ritiro della documentazione lasciata all’esterno.

A breve saranno comunicati anche i punti vendita che aderiscono all’iniziativa del Comune di Cesenatico.