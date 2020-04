La consulta del turismo rinvia la Nove Colli

Mentre sulle pagine social della Nove Colli ancora si aspetta la data fatidica del 3 aprile (“solo allora comunicheremo la nostra decisione”, si legge nel post del 19 marzo), ci pensa la Consulta del Turismo – convocata ieri in video-conferenza – ad imprimere il sigillo dell’ufficialità ad una notizia che, va detto, veniva già data per scontata.

Rinviando in blocco tutte le manifestazioni in programma a maggio, di fatto, il Comune ha annunciato anche il rinvio della granfondo di Cesenatico a data da destinarsi.

Per il momento, dunque, si parla di posticipo e non ancora di cancellazione definitiva, sull’onda di quanto deciso invece da altre manifestazioni di analogo prestigio (come la Dolomiti Sportful).

Tra oggi e domani, intanto, è atteso anche il comunicato ufficiale della Nove Colli che confermerà ovviamente la decisione del Comune ma che, da quanto si apprende, non indicherà per il momento una nuova data. L’organizzazione, infatti, valuterà con attenzione l’evolversi della pandemia e, solo quando la situazione sarà tornata alla normalità, ragionerà su una possibile collocazione della manifestazione nel calendario autunnale.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi (deflagrate soprattutto sui social), c’è grande attesa da parte degli appassionati su come l’organizzazione gestirà, in particolare, il capitolo legato alle quote d’iscrizione già versate.