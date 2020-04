Mascherine gratis per chi è a rischio. Ecco come fare

Il Comune di Cesenatico si attiva per fornire mascherine alle persone più fragili o maggiormente esposte al covid-19.

Grazie a donazioni di privati e di aziende del territorio e grazie agli acquisti che il Comune sta continuando ad effettuare nei prossimi giorni la Protezione Civile sarà in grado di rifornire mascherine a chi ne farà richiesta all’indirizzo dedicato mascherine@comune.cesenatico.fc.it.

Si comunica che nell’immediato non sarà possibile fornire le mascherine a tutta la cittadinanza, ma si darà priorità alle categorie più a rischio, ovvero persone immunodepresse o con problemi di salute, anziani (over 65 anni anni) e donne in stato di gravidanza.

Il servizio è quindi dedicato esclusivamente alle persone più a rischio contagio. Le persone che effettueranno la richiesta scrivendo all’indirizzo mail dedicato verranno poi contattate dagli uffici tecnici per la consegna.

“In questo momento di grande emergenza, si tratta di una iniziativa questa – commenta il Sindaco Matteo Gozzoli – che si va ad aggiungere alle altre che il Comune ha messo in campo per andare incontro alle persone più fragili della nostra comunità. Non riusciremo a reperire nell’immediato il quantitativo per soddisfare le esigenze di tutti, chiedo quindi collaborazione nel dare priorità a chi è davvero più fragile e maggiormente esposto al contagio. Desidero ringraziare tutti quei cittadini e imprenditori che, con grande spirito di solidarietà, hanno scelto di aiutare tutta la comunità di Cesenatico donando somme e materiali utili per affrontare l’emergenza”.