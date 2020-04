Pescatori con la mascherina. “Avanti tutta in sicurezza”

“Non è facile anche per noi. Siamo abituati all’aria aperta e alla libertà. Abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza anche se adesso facciamo fatica a respirare, a sentire. Ma ci adeguiamo per la salute di tutti!”. Parola di Ivan Bazzarri, comandante del Vikingo che oggi è tornato in mare a capo della ciurma di sei marinai. “Abbiamo seguito l’evoluzione dell’epidemia in zona e abbiamo reperito, non senza fatica, tutte le protezioni”. La ciurma è stata a terra per circa 20 giorni in quarantena di sicurezza per scongiurare il Coronavirus. Poi hanno aggiunto agli attrezzi del mestiere anche visiera, mascherine, guanti e, nonostante la scomodità, hanno ripreso il mare.

