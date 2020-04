Rinviata la partita della Nazionale Cantanti

Vista l’emergenza Coronavirus e viste le disposizioni governative che impediscono la possibilità di organizzare eventi sportivi seppur benefici, i sindaci dei Comuni di Cesenatico e Gatteo in accordo con la Nazionale Italiana Cantanti comunicano che la partita denominata “In Soccorso della Vita” prevista per venerdì 8 maggio 2020, finalizzata all’acquisto di un’autoambulanza per la Croce Rossa locale, purtroppo è sospesa e sarà rinviata a data da destinarsi.

“Ci vediamo costretti a rimandare una iniziativa così importante – commenta il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli – è un grande dispiacere per tutti, poiché si tratta di una iniziativa di carattere benefico, ma non ci sono, ad oggi, le condizioni di sicurezza per poter autorizzarne lo svolgimento. Ci auguriamo di poter rincontrarci a breve per assistere ad una giornata di sport e solidarietà”.

“Siamo veramente dispiaciuti per questo rinvio che alla luce della attuale situazione è però inevitabile. Siamo tuttavia certi che, per la natura dei rapporti con gli amici della Nazionale Italiana Cantanti e l’importante finalità benefica che ci eravamo prefissi, si tratta solo di un arrivederci a presto nei nostri territori” conclude il sindaco Gianluca Vincenzi.