Ecco perché gli albergatori pensano di non aprire

E questo avendo come prospettiva una stagione piena di incognite, perché le zone più colpite (Lombardia, Emilia, Veneto e Piemonte) rappresentano, guarda caso, il nostro storico bacino di clientela, perché con tutte le “ferie” imposte in questo periodo dalle aziende non sarà facile per i lavoratori poter strappare una settimana di riposo, perché l’italiano si è mediamente impoverito e, in questi mesi di paralisi produttiva, avrà certamente attinto ai suoi risparmi, e perché il rischio di lavorare con nuove regole (distanze sociali, ricettività ridotta, nuovi dispositivi di sicurezza, sanificazione periodica degli ambienti) rischia di aumentare ulteriormente i costi gestionali. Insomma, altro che 1989 (la nefasta stagione delle mucillagini), qui il rischio di rimessa è davvero concreto.

E’ più o meno con questi calcoli in testa che, la scorsa settimana, il presidente dell’Adac Giancarlo Barocci, interpretando il “sentiment” della categoria, ha espresso tutti i suoi dubbi sulla prossima estate. Anche perché un conto è dover rinunciare ad una parte consistente del proprio fatturato, un altro è – a fine estate – accorgersi di non aver neppure coperto le spese. Per altro, molti alberghi a Cesenatico sono gestiti in affitto e, dunque, raggiungere la sostenibilità economica per alcune strutture, anche lavorando con canoni ribassati, diventerà un’impresa titanica.

E allora come se ne esce? Anziché lanciare appelli irresponsabili, sarà bene cominciare a ragionare, almeno per questa stagione, su un radicale snellimento dei costi gestionali. Magari riducendo gli adempimenti pre-apertura, garantire la gratuità dei corsi obbligatori legati alla sicurezza, stanziare un fondo di supporto per chi decide di aprire, condonare la Tari e offrire una copertura legale (e – perché no? – assicurativa) nel caso in cui un cliente risulti affetto da Covid-19. Sono proposte come tante, ma necessarie per far sì che la categoria degli albergatori – su cui poggiano le fondamenta del nostro modello turistico – inizi quantomeno a ragionare se è il caso di rischiare oppure no.