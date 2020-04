Gozzoli: “Giugno il mese della ripartenza”

Anche oggi, nella quotidiana diretta facebook, il sindaco Matteo Gozzoli ha aggiornato il bilancio dei contagiati da Covid-19 che, ad oggi a Cesenatico, sono complessivamente 45 (+2 rispetto a ieri).

Gli ultimi due casi, infatti, sono quelli di due donne di 28 e 56 anni, entrambe in isolamento domiciliare. In totale, dunque, la nostra città contabilizza 34 persone in isolamento domiciliare, 8 ricoverate e 4 già guarite.

Buoni spesa

In Comune sono pervenute, in questi giorni, numerose domande per l’utilizzo dei bonus-spesa e altre ne arriveranno tra oggi e domani.

Da lunedì prossimo gli uffici entreranno in una fase operativa con la pubblicazione degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e l’analisi di tutte le domande pervenute.

Trattandosi di risorse limitate (156mila euro per Cesenatico) si dovrà infatti selezionare soltanto quei nuclei familiari realmente in condizioni d’indigenza. Una volta individuate le famiglie destinatarie del contributo, saranno contattate direttamente al telefono o via mail. Da quel momento, la somma sarà accreditata sulla tessera sanitaria senza il bisogno di rivolgersi ad altri uffici o sportelli.

“Giugno il mese della ripartenza”

Dopo aver ricordato i problemi legati all’occupazione (“quello delle aziende agricole dell’entroterra può essere un’opportunità per molti stagionali”, ha ricordato), Gozzoli si è lasciato andare, per la prima volta, ad una previsione: “Spero che giugno sia il mese della ripartenza – ha detto il primo cittadino – anzi, voglio darlo per certo”.

Presidio del territorio

“Noi possiamo aumentare tutte le pattuglie che vogliamo – ha spiegato il sindaco – ma non riusciremo mai a controllare gli spostamenti di 26mila cittadini. Per cui tutto passa dalla responsabilità individuale di ognuno”.

Conti correnti in rosso

Rispondendo ad una domanda via facebook, il sindaco ha invitato coloro che hanno gravi problemi economici a rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune per studiare una soluzione.