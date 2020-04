I genitori dell’Ancora hanno fatto un gesto bellissimo

I genitori della scuola dell’infanzia Ancora di Cesenatico hanno fatto un gesto importante. Hanno scelto di devolvere quanto racimolato per la gita scolastica a favore del Bufalini. Un gesto molto importante anche perché scaturito spontaneamente e che ha trovato il consenso unanime di tutti i genitori. E già questa sarebbe una notizia.

Durante l’anno scolastico i genitori affidano ad alcune attività come la vendita delle torte fatte in casa la raccolta fondi per la gita dei propri figli. Quest’anno hanno raccolto ben 700 euro che hanno scelto di destinare al Bufalini per l’acquisto delle protezioni per medici, infermieri e tutto il personale che si trova quotidianamente in prima linea nel frontaggiare il Coronavirus. Tra questi, oltre a mascherine e guanti, anche termometri laser e saturimetri. Applausi!