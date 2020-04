Spaccio di cocaina nel residence: due arresti

Nella serata di martedì 24 marzo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 39enne originario della provincia di Brindisi, residente a San Mauro Pascoli, e una donna 33enne di origine romena, in Italia senza fissa dimora, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine. La coppia è stata arrestata per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i militari hanno predisposto un servizio di osservazione a Gatteo Mare, nei pressi di un residence. Dopo aver sorpreso, fermato e segnalato ai sensi un soggetto che aveva poco prima acquistato dal 39enne quattro dosi di cocaina, per un peso complessivo di 2,50 grammi. A quel punto i militari hanno perquisito la camera del residence occupata dalla coppia, poi arrestata, rinvenendo e sequestrando 255,83 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

La coppia è stata arrestata in flagranza di reato. I carabinieri hanno quindi informato la Procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì, nella persona del p.m. in turno – dott.ssa Francesca Rago – che ha disposto per la coppia gli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto. All’esito di quest’ultima, il giudice per le indagini preliminari dott. Giorgio di Giorgio -, ha sottoposto il 39enne agli arresti domiciliari, mentre la donna è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla p.g. competente per territorio, in attesa delle successive udienze.