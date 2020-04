“Ecco come si diffonde il virus e come difendersi”

Ecco come agisce il Coronavirus. Lo si può vedere senza microscopio e senza dover aguzzare la vista grazie a uno studio giapponese che mostra come si diffonde nell’ambiente. E non solo. Conoscere per contrastare potrebbe essere il titolo della pillola video andata in onda sulla pagina facebook dell’on. Marco di Maio. Protagonista, oltre all’invisibile Coronavirus è il Professor Claudio Vicini noto Specialista in Otorinolaringoiatria.

Nel video che riportiamo è possibile vedere le così dette microdroplets in azione. Sono, per usare un gergo non scientifico, ma alla portata di tutti, delle microscopiche goccioline simili a vapore che restano nell’aria dopo gli starnuti o quando si parla. Nel video si vede come agisce il virus, quali sono le ipotesi di contagio e anche per quanto tempo il nemico pubblico numero uno resta in agguato nell’aria come un avvoltoio sopra il pubblico di malcapitati.

A far il suo ingresso tra i casi di diffusione è la prassi di parlare a voce alta, del tutto assimilabile – a detta del prof Vicini – ad uno starnuto.

Non mancano facili accorgimenti per proteggersi che sono alla portata di tutti. Oltre alle mascherine e ai guanti, al mantra del lavarsi spesso le mani fa la sua comparsa un’altra indicazione. Infatti nel video dello studio giapponese viene mostrato come aerare i locali porta all’abbattimento del virus che smette di persistere in aria precipitando al suolo.