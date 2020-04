Cri e pescatori, bis di iniziative per Pasqua

Continua la raccolta, sporzionamento e distribuzione di prodotti alimentari per le famiglie bisognosi ad opera di un pool di associazioni del territorio. A un passo dalla banchina del porto di ponente volontari sono stati impegnati anche oggi nel confezionamento di pacchi alimentari pronti per il via vai di “furgoncini” che li consegnano direttamente a domicilio in vista delle festività di Pasqua.

Sul campo ci sono i pescatori della Marineria di Cesenatico, la coop Casa del Pescatore, Caritas, Protezione Civile, servizi sociali, parrocchia S. Giacomo e S. Maria Goretti. Una macchina perfettamente organizzata e rodata che continua la propria opera per il sociale dando esempio di una rete sociale che se non ci fosse lascerebbe una città più povera. Sia in tavola che di spirito.

