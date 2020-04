I contagi salgono a 49: positiva donna di 30 anni

L’ultimo caso di positività da Covid-19 – il 49° a Cesenatico – è quello di una donna di 30 anni che si trova attualmente in isolamento domiciliare. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e dunque, seppur in un regime di rigorosa quarantena, potrà trascorrere la Pasqua nella sua abitazione.

Ad annunciarlo, con un post sulla sua pagina facebook, è stato il sindaco Gozzoli che, per l’occasione, ha rinnovato le raccomandazioni di rito alla cittadinanza invitandola ad uscire di casa “solo per urgenze o per lavoro”.

Dopo aver ricordato che “nei festivi sono chiusi tutti i negozi, compresi alimentari e i supermercati”, il primo cittadino ha indicato le uniche attività aperte in questo fine settimana pasquale, ovvero edicole, tabaccherie, parafarmacie e farmacie di turno.