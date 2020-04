Vi siete accorti quanto è conveniente fare il pieno?

E’ una delle (poche) belle notizie di questa pandemia: il ribasso del prezzo del carburante che, centesimo dopo centesimo, sta raggiungendo quotazioni mai viste. Merito del prezzo al barile che sta scendendo sui mercati internazionali, ritoccando al ribasso anche le tariffe al distributore.

In base agli ultimi dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è 1,440 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,432 e 1,463 euro/litro (no logo 1,435). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,328 euro/litro con le compagnie posizionate tra 1,322 e 1,352 euro/litro (no logo 1,323).

Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è 1,597 euro/litro con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,556 e 1,683 euro/litro (no logo 1,493), mentre per il diesel la media è di 1,486 euro/litro con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,451 e 1,585 euro/litro (no logo 1,381). Infine, il Gpl va da 0,594 a 0,613 (no logo 0,596).

Insomma, fare il pieno non è mai stato così conveniente. Peccato solo che con l’auto poi non si possa andare da nessuna parte…