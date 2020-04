Il cuore grande del bagno Vally: lettini gratis a domicilio ai clienti

di Greta Passanese

Se il cliente non può andare in spiaggia… è la spiaggia che va dal cliente.

Quando si parla di turismo, l’inventiva dei romagnoli – si sa – non ha limiti. E la geniale trovata dei proprietari del Bagno Vally di Cesenatico merita davvero un grande applauso.

In questo lembo di arenile – oggi desolatamente deserto malgrado un sole già estivo – hanno avuto la splendida idea di accendere un sorriso dietro le nostre mascherine.

Nei giorni scorsi, infatti, hanno suonato a sorpresa al campanello di casa dei loro clienti stagionali, consegnando loro un lettino da spiaggia.

Non un modo innovativo per fare impresa – perché ovviamente tutto è stato fatto a titolo gratuito – ma come segno di vicinanza e di speranza per un veloce ritorno alla normalità.

E così l’immagine della Vally che consegna a domicilio i suoi amati lettini resterà una delle cartoline più emozionanti di questa pandemia, un po’ come la foto del 1989 che ritrae il grande Primo Grassi mentre beve l’acqua del mare infestata dalle mucillagini per dimostrare al mondo che il turismo romagnolo non si arrende.

Tutti gli spostamenti, ovviamente, sono stati effettuati nel rispetto della normativa vigente e con tutti i necessari dispositivi di sicurezza: “Con questo gesto – spiegano Tony e Vally – vogliamo semplicemente mandare un messaggio di speranza e positività a tutti i nostri concittadini. Perché, anche in questi momenti difficili, è sempre bello mantenere un legame con il cliente. Ci siamo detti: se loro non possono venire in spiaggia, perché non andare noi da loro?”. Geniali.