Oggi diciamo addio a…

È uno dei riti più consolidati degli anziani della città: andare ogni giorno davanti alle plance dei manifesti mortuari per vedere “oggi chi l’è trapassè”. Potrà sembrare un’usanza macabra e, invece, è una delle cose più normali della vita e fa niente se, ogni anno che passa, quei volti sono sempre più familiari. In queste settimane di clausura, però, quel rito è diventato fuorilegge, anche se qualche anziano esce lo stesso per buttarci un occhio. E, allora, per fare un servizio alla città, abbiamo deciso di pubblicare le foto dei manifesti funebri di Cesenatico.

Certo, la nuova rubrica non colorerà di buon umore le nostre pagine, ma non è giusto – abbiamo pensato – che tanti cittadini se ne vadano tra l’indifferenza della loro gente.

I nostri cari sono parte della nostra memoria e, chi più chi meno, anche della nostra città. E chi ha conosciuto quelle persone ha il diritto di saperlo, di salutarle e, volendo, di dedicare loro almeno una preghiera.

