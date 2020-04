Turismo: partono i lavori in Regione per le riaperture

Dopo la pausa pasquale, torna la diretta social con il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, sull’emergenza Coronavirus. Un nuovo caso si registra in città, si tratta di un uomo di 72 anni in isolamento domiciliare. Passano a 50 i casi totali di positività al Coronavirus a Cesenatico: 36 persone si trovano in isolamento domiciliare, 9 ricoverate, mentre salgono a 5 i guariti. “La situazione si mantiene stabile – commenta il primo cittadino – Non ci sono dati preoccupanti e anche il monitoraggio fatto dalle forze dell’ordine in questo week end non ha registrato situazioni critiche né in spiaggia, né nei parchi. La nostra comunità ha risposto bene, nonostante le giornate di bel tempo. Faccio i complimenti ai cittadini di Cesenatico e vi ricordo che dobbiamo proseguire su questa linea e rimanere a casa”.

Il dato provinciale rimane stabile e vede 1.334 casi di positività totali: 874 in isolamento domiciliare e 182 ricoveri, con circa 50 nuovi casi quotidiani.

Buoni spesa. Arrivate all’Unione Rubicone 1600 domande per i buoni spesa. “Dalla giornata odierna si stanno caricando i buoni sulla tessera sanitaria di chi è risultato idoneo e già possono essere spesi per generi di prima necessità – spiega il sindaco – Le risposte stanno tardando perchè circa la metà delle domande sono incomplete, per questo alcuni cittadini verranno ricontattati per completarle”.

Donazioni. Il primo cittadino ricorda l’iban per raccogliere donazioni da parte dei privati. “Si tratta di donazioni che andranno ad arricchire il plafond statale di 157mila euro per finanziare i buoni spesa per le persone in difficoltà”.

Il sindaco ricorda poi le due nuove normative uscite nel week end. Si tratta del decreto del 10 aprile del Presidente del Consiglio che vede la conferma di tutte le misure restrittive fino al 3 maggio. Inoltre l’11 aprile è stata firmata l’ordinanza regionale. “C’è una novità riguardo le attività produttive chiuse – spiega il sindaco Gozzoli – Si tratta di attività che possono continuare il monitoraggio degli impianti, previa comunicazione al Prefetto”.

Il cordoglio. Il primo cittadino ricorda Zagor, Mirko Bertuccioli, notissimo membro della band pesarese Camillas, stroncato a soli 46 anni dal Coronavirus. “Questa nota band aveva chiuso i Concerti all’Alba lo scorso anno a Cesenatico”.

Turismo. “Già da domani è in programma una video conferenza con la Regione, l’Ausl e le categorie per iniziare un percorso che possa portare a stilare alcuni protocolli per consentire alle attività (alberghi e stabilimenti balneari) di riaprire”, ha concluso il sindaco.