Taglio alle tasse, fondi statali cercasi

Nessun caso di Coronavirus registrato nella giornata odierna a Cesenatico. I casi positivi rimangono quindi 50 dei quali 5 sono i guariti. A livello provinciale i nuovi casi di Coronavirus sono 25 per un totale di 1.359 casi, dei quali 893 in isolamento domiciliare e 178 ricoverati in ospedale. “La situazione si sta lentamente stabilizzando – commenta il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli nella diretta social – I numeri sono ancora elevati, quindi l’attenzione deve rimanere costante e le misure devono essere rispettate”.

Alfabetizzazione digitale. Si tratta di un’iniziativa regionale su temi di attualità come ad esempio fake news, e-commerce… Il progetto si chiama “Pane e Internet” e ha l’obiettivo di orientare i cittadini nella rete ai tempi del Covid-19.

Accesso alle scuole. Il Comune di Cesenatico ha stretto un accordo con le scuole medie del territorio e il Primo Circolo Didattico per dare la possibilità ai genitori di entrare nelle scuole per recuperare materiali o zaini dei bambini, previa telefonata alla direzione e accordo con i dirigenti scolastici.

Imposte comunali. “Per scontare imposte, senza avere entrare da parte dello Stato, dovremo tagliare dei servizi. Al momento abbiamo deciso di slittare Tari e la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, in attesa che da parte dello Stato arrivino nuove risorse. Anci ha chiesto al Governo 5 milioni di euro per i Comuni Italiani”.

Turismo. “La Regione ha organizzato tavoli con le associazioni di categoria (bagnini e albergatori) per definire le misure di sicurezza per l’emergenza e per l’accoglienza turistica. Inizierà – spiega il sindaco Gozzoli – un lavoro lungo e intenso. Per le altre attività produttive verranno organizzati tavoli provinciali, che si costituiranno nei prossimi giorni, per dare risposta agli imprenditori”.

Per quanto riguarda il tema cantieri edili e centro estivi: “Si tratta di servizi per i quali attendiamo le prossime disposizioni del Governo”, spiega il primo cittadino.