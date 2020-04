Coronavirus e bonus vacanza con 500 euro a famiglia

Sulla data non c’è ancora nessuna certezza, ma il Governo e la Regione Emilia Romagna stanno pensando a come far ripartire la macchina del turismo. Si parte dalla cifra di un miliardo di euro per far ripartire il turismo. E’ questa la cifra che il ministro Dario Franceschini si è impegnato a far stanziare al Governo per finanziare il bonus vacanza. Sono i 500 euro che riceverà ogni famiglia (sotto un certo reddito) che trascorrerà le ferie in Italia, da poter spendere in alberghi, stabilimenti balneari e altre attività durante il soggiorno. Il bonus avrà la durata di un anno.

La richiesta di questo provvedimento era stata avanzata in primis proprio dall’Emilia Romagna. Il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale Andrea Corsini avevano chiesto il bonus per far ripartire prima possibile almeno il mercato turistico interno, quello dei vacanzieri italiani, in una stagione che si annuncia durissima e non potrà contare sulle presenze straniere come in passato.

“La Regione – ha spiegato l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini – si è impegnata con 2 milioni di euro per un primo intervento alla imprese turistiche (in particolare hotel e campeggi) per sanificare e igienizzare gli ambienti. Inoltre ho istituito tavoli di lavori regionali con le categorie economiche (bagnini, albergatori, gestori dei pubblici esercizi e commercianti) per stilare protocolli per la futura fruizione dei locali pubblici in convivenva con il virus”.