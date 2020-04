Coronavirus: salgono a 51 i casi positivi

Un nuovo caso di positività al Covid-19 a Cesenatico, si tratta di un uomo di 82 anni, ricoverato in ospedale. In totale i casi positivi a Cesenatico sono 51, dei quali 36 in isolamento domiciliare, 10 ricoverati e 5 guariti. Il dato provinciale nella giornata odierna vede 37 nuovi casi di positività. In totale 874 pazienti sono in isolamento domiciliare, 184 ricoverati in ospedale, dei quali 20 in terapia intensiva.

Ordinanza regionale. Ricordiamo che la nuova ordinanza dell’11 aprile della Regione Emilia Romagna prevede – eccezione fatta per 25 aprile e 1 maggio quando è prevista la chiusura di tutte le attività commerciali, comprese quelle per generi alimentari (aperte solo farmacie, parafarmacie ed edicole) – nelle altre giornate festive e prefestive (sabato e domenica) potranno rimanere aperti supermercati e alimentari.