In quarantena è boom di sex toys. Ecco i più venduti

Se fosse una pubblicità, il claim sarebbe: Restate a casa… con piacere. Anche in periodo di strade vuote c’è chi trova sfumature di piacere per colorare le proprie giornate di passione. “Chi rispetta le regole e sta in quarantena deve occupare il tempo. Tutto sommato il nostro è un servizio socialmente utile”. Lo dice con un sorriso malizioso anche perché, in tutta onestà, non gli si può dare torto. Christopher Nigrelli gestisce il sexy shop I Trasgressivi che ha sede a Cento (Fe), ma ha un self anche a Cesenatico. Ora il corner di viale della Repubblica è temporaneamente chiuso, ma il lockdown non ha fermato le vendite. Anzi.

“Rispetto a marzo del 2019 abbiamo fatto un +40%. Si tratta di ordini medi di 20 – 30 euro che provengono da clienti già acquisiti, ma anche da tanti nuovi clienti. La cosa che mi ha stupito? Il fatto che sono molti, almeno il 40%, gli uomini che regalano un prodotto alla propria donna che sta in un’altra casa. Non mancano però anche prodotti per chi sta sotto lo stesso tetto; con ogni probabilità sono in molti a scoprire nuove frontiere del piacere tra le mura domestiche”.

Ed ecco la top five dei prodotti più venduti in questo periodo di “iorestoacasaconpiacere”. Ma prima di scoprirli alzate il volume di “In lust we trust”, colonna sonora adeguata.