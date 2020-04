Piano asfalti: continuano gli interventi di riqualificazione

Nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile è in programma la ripresa degli interventi di asfaltatura compresi nel piano asfalti 2020. Si tratta di interventi di riqualificazione di marciapiedi nell’area di Villamarina, nello specifico in via Torricelli.

Sono, inoltre, previsti interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione di viale Carducci e di viale Roma. Nello specifico si tratta della sostituzione del porfido preesistente e ammalorato. Il progetto di riqualificazione comprende il tratto che va dal porto fino all’intersezione con via Milano e prevede anche la sostituzione di una parte degli arredi presenti.

“Il progetto di riqualificazione di viale Carducci e viale Roma – commenta il sindaco Matteo Gozzoli – è già inserito nel piano degli manutenzioni messe a bilancio nel 2020 per una spesa di 1 milione di euro. Continua il nostro impegno per la messa in sicurezza e riqualificazione di aree importanti per la nostra città”.