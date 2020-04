Cesenatico in “copertina” grazie a Lorenzo Mini

Scenario felliniano. Nebbia, freddo tagliente delle 8:30 di gennaio e silenzio rotto dal fischione intermittente. E solo quella sirena che accompagna la nebbia fitta dà un indizio. “Sì sono a Cesenatico”. Immerso in questa atmosfera il fotografo Lorenzo Mini ha messo a segna un altro risultato. Pubblicazione sulla prestigiosa rivista “Il Fotografo” nella sezione portfolio. Gli scatti sono quelli della spiaggia in inverno e sono stati catturati a Cesenatico (ponente e levante) e a Gatteo Mare (a questo link il progetto completo). “Era come stare in un sogno – ha spiegato – in cui ti trovi in un “non luogo” e mentre cammini compaiono figure oniriche. Una sedia, giochi per bambini, mosconi. Non sai di preciso dove sei eppure sono nella mia Cesenatico. Ad un certo punto però la nebbia si dirada e riconosci che sei di nuovo a casa”.

