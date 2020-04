Covid-quiz: e tu quanto ne sai del virus?

Vi sentite dei virologi provetti, dei laureati ad honorem in epidemiologia? Siete i ricercatori biologi più autorevoli del condominio, i luminari incontrastati del vostro pianerottolo? Sapete tutto su Dpcm, Oms, Iss e Covid-19 che, al confronto, anche Burioni sembra uno stagista alle prime armi? Bene, è giunto il momento di dimostrarlo.

Dopo essere stati – nell’ordine – brokers di Wall Street, masterchef, critici musicali, allenatori della nazionale di calcio, laureati in fisica quantistica, personal trainer con master in dietologia, Rocco Siffredi, Nostradamus e terrapiattisti, ecco un questionario che, una volta per tutte, dividerà i colti dai “cazzari”, gli informati dai contaballe, i follower del Ministero da quelli di Barbara D’Urso.

Vi abbiamo preparato 30 semplici domande sul coronavirus, 30 quesiti per misurare la vostra preparazione sull’epidemia più mediatica della storia. Ed, ovviamente, per evitare qualsiasi tipo di contestazione postuma, vi anticipiamo che tutte le risposte sono state rigorosamente copiate dalle FAQ del Ministero della Salute

1) Fin quando sarà in vigore il Dpcm del 10 aprile?

31 dicembre 2020

3 maggio 2020

31 giugno 2020

2) Ad oggi quali attività NON possono restare aperte?

Negozi di telefonia

Librerie

Negozi di scarpe

Lavanderie

3) Non si può uscire di casa per…

Andare a lavorare

Andare in farmacia

Andare a fare footing

4) In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve…

Recarsi immediatamente al pronto soccorso

Andare in farmacia per acquistare farmaci anti-virali

Avvertire il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica

5) È possibile ricevere la ricetta del proprio medico curante via mail o con messaggio sul cellulare?

Sì

No

Solo per i medicinali essenziali

6) L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì

No

Solo dalle ore 8 alle 20

7) Posso uscire di casa con la bicicletta?

Sì ma solo restando nei pressi della propria abitazione

Solo se hai una mountain-bike

Solo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità

8) Dove si è verificato il primo caso di COVID-19?

In Brianza

A Wuhan in Cina

A Cervia

9) Quante persone sono morte ad oggi in Italia per coronavirus?

Oltre 10.000

Oltre 20.000

Oltre 50.000

10) Qual è la regione italiana con il più alto numero di contagi?

Lombardia

Veneto

Emilia Romagna

11) Quali misure deve rispettare chi entra oggi in Italia?

Indossare guanti e mascherina

Mettersi in isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni

Nessuno oggi può entrare in Italia

12) La fonte del coronavirus che provoca COVID-19 è conosciuta?

Ci sono diverse ipotesi, ma nessuna ha una chiara evidenza scientifica

Certo, si tratta di un virus prodotto artificialmente dall’uomo

Sì, è una fonte animale ed i principali vettori di contagio sono i pipistrelli

13) Quali sono i sintomi più comuni di una persona con COVID-19?

Perdita dell’udito e vertigini

Dolore durante la minzione

Febbre, stanchezza e tosse secca

14) Quanto dura il periodo di incubazione, ovvero il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici?

Da 2 a 14 giorni

Da 24 a 48 ore

Un mese

15) Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona?

Attraverso rapporti sessuali non protetti

Con la saliva, tossendo e starnutendo

Parlando tra vicini da balcone a balcone

16) Il nuovo coronavirus può essere trasmesso dalle zanzare?

Solo dalle zanzare tigri

Solo se hanno precedentemente punto un malato di Covid-19

Ad oggi non esiste alcuna evidenza scientifica di una trasmissione attraverso zecche, zanzare o altri insetti

17) Quando si può dichiarare guarito un caso confermato di COVID-19?

Quando risulta negativo in due tamponi consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro

Quando, tenendo il respiro per dieci secondi, il paziente non tossisce

Quando la febbre si abbassa e la tosse si attenua

18) Qual è la principale regola per prevenire il contagio?

Lavarsi e disinfettarsi spesso le mani

Farsi il bidè almeno tre volte al giorno

Tagliarsi le unghie più spesso

19) Quanto tempo sopravvive il virus sulle superfici?

Pochi secondi

Alcune ore

Per sempre

20) Al fine di prevenire il Covid-19 è necessaria la pulizia delle strade con disinfettanti (es. ipoclorito)?

Sì, ma gli enti pubblici ritengono questa misura troppo costosa

Sì, ma con moderazione per evitare l’inquinamento delle falde

Non ci sono evidenze che le superfici calpestabili siano coinvolte nella trasmissione del virus

21) È sicuro ricevere pacchi dai Paesi in cui sono presenti casi di COVID-19?

No, per questo i pacchi provenienti dalla Cina vanno sempre disinfettati

Sì, perché il contagio è scientificamente impossibile

L’OMS ha dichiarato che la probabilità che una persona infetta contamini le merci è bassa

22) Posso contrarre l’infezione dal mio animale da compagnia?

Solo dai gatti

Non esiste alcuna evidenza che gli animali domestici giochino un ruolo nella diffusione di SARS-CoV-2

Solo se ti lecca la faccia

23) Sono protetto da COVID-19 se quest’anno ho fatto il vaccino antinfluenzale?

Sì, vai tranquillo

No, il vaccino contro l’influenza stagionale non protegge da COVID-19

Su questo tema il mondo dei virologi è in disaccordo

24) In Romagna è obbligatorio l’utilizzo della mascherina?

Sì

No

Solo alla Coop

25) Gli antibiotici possono essere utili per prevenire l’infezione da nuovo Coronavirus?

No, gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, ma funzionano solo contro le infezioni batteriche

Non tutti, ma se indovini quello giusto…

Sì ma solo sotto prescrizione medica

26) Sottoporsi privatamente ad analisi del sangue o di altri campioni biologici permette di sapere se si è contratto il nuovo coronavirus?

Sì, ma solo con esami diagnostici specifici

Solo se gli esami vengono effettuati in una fase sintomatica

No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da nuovo coronavirus

27) I fumatori e i consumatori di tabacco sono più a rischio di infezione da COVID-19?

Sì, il loro apparato respiratorio già compromesso li sottopone a rischi di contagio maggiori

Sì, è probabile che i fumatori siano più vulnerabili al virus in quanto l’atto del fumo fa sì che le dita (ed eventualmente le sigarette contaminate) siano a contatto con le labbra

No anzi, il tabacco è una sostanza che protegge dal Covid-19

28) Fare gargarismi ogni sera con la candeggina previene il rischio di contagio?

No, è una delle tante fake-news

Sì, ma meglio se la candeggina la diluite con il collutorio

29) Il coronavirus rende sterili?

Sì ma solo in assenza di una terapia tempestiva ed appropriata

Non ci sono evidenze scientifiche che l’infezione causi sterilità

30) I bambini non rischiano di essere contagiati dal nuovo coronavirus

E’ vero, i bimbi sono immuni

No, anche loro possono essere infettati e sviluppare la malattia Covid-19, anche se ci sono stati relativamente pochi casi

Sono immuni solo i bambini di colore

SOLUZIONI

1) 3 maggio 2020; 2) Negozi di scarpe; 3) Andare a fare footing; 4) Avvertire il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica; 5) Sì; 6) No; 7) Solo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità; 8) A Wuhan in Cina; 9) Oltre 20.000; 10) Lombardia; 11) Mettersi in isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni; 12) Ci sono diverse ipotesi, ma nessuna ha una chiara evidenza scientifica; 13) Febbre, stanchezza e tosse secca, 14) Da 2 a 14 giorni; 15) Con la saliva, tossendo e starnutendo; 16) Ad oggi non esiste alcuna evidenza scientifica di una trasmissione attraverso zecche, zanzare o altri insetti; 17) Quando risulta negativo in due tamponi consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro; 18) Lavarsi e disinfettarsi spesso le mani; 19) Alcune ore; 20) Non ci sono evidenze che le superfici calpestabili siano coinvolte nella trasmissione del virus; 21) L’OMS ha dichiarato che la probabilità che una persona infetta contamini le merci è bassa; 22) Non esiste alcuna evidenza che gli animali domestici giochino un ruolo nella diffusione di SARS-CoV-2; 23) No, il vaccino contro l’influenza stagionale non protegge da COVID-19; 24) No; 25) No, gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, ma funzionano solo contro le infezioni batteriche; 26) No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da nuovo coronavirus; 27) Sì, è probabile che i fumatori siano più vulnerabili al virus in quanto l’atto del fumo fa sì che le dita (ed eventualmente le sigarette contaminate) siano a contatto con le labbra; 28) No, è una delle tante fake-news; 29) Non ci sono evidenze scientifiche che l’infezione causi sterilità; 30) No, anche loro possono essere infettati e sviluppare la malattia Covid-19, anche se ci sono stati relativamente pochi casi

IL TUO VOTO

Meno di 10 risposte esatte: Sei un pericoloso generatore di fake-news

Meno di 20 risposte esatte: Avresti le capacità, ma non ti applichi

Dalle 25 alle 29 risposte esatte: Bravo, ti sei informato nel modo giusto

30 risposte esatte: Burioni, passami il camice!