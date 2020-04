Da Cesenatico un carico di sushi per il reparto Covid di Rimini

Turno di notte in ospedale, sabato sera. Pandemia in corso. Un tris di spine nel fianco. Ma Matteo del Circus Sushi di Cesenatico ha svoltato la serata con un regalo decisamente gustoso. A recapitarlo ai 14 operatori del reparto Covid dell’Ospedale di Rimini è stato lo chef del ristorante che ha il bancone in Viale Trento. “Qualche settimana fa mi ero interessato a portare in omaggio i nostri prodotti a chi lavora in emergenza. Purtroppo negli ospedali nella nostra provincia non è possibile. Poi è arrivata la chiamata di sabato. La ragazza dall’altro capo della cornetta voleva semplicemente ordinare e ci ha chiesto se consegnavamo fino a Rimini – spiega Matteo – e quando ho capito che faceva parte di quella schiera di eroi contemporanei in tuta bianca non ci ho pensato due volte. Di solito – le ha detto – non ci spingiamo fino lì, ma per voi è un piacere, ditemi quanti siete e saremo da voi!”.