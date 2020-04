Giro d’italia virtuale, Cesenatico in pole

Tra le sette tappe che compongono la prima edizione del Giro d’Italia Virtual, gli organizzatori della corsa Rosa hanno scelto la frazione di Cesenatico con due scalate iconiche della granfondo internazionale Nove Colli, che avrebbe festeggiato il 24 maggio 2020 la cinquantesima edizione (rinviata al 23 maggio 2021), la salita di Ciola e quella del Barbotto.

La seconda frazione del Giro interattivo parte da Linaro e termina a Sogliano al Rubicone dopo 32.7 chilometri e ben 980 metri di dislivello. Un antipasto di quella che sarà una delle frazioni più tecniche della prossima edizione della corsa che dovrebbe andare in scena ad ottobre: la Cesenatico-Cesenatico sul percorso della granfondo Nove Colli, 205 chilometri, nove salite e 3840 metri di dislivello.

Matteo Gozzoli, Sindaco di Cesenatico e Presidente del Comitato di tappa:

“Vedere la tappa Cesenatico-Cesenatico sulle strade della Nove Colli inserita tra le 7 tappe scelte dal Giro d’Italia per il Giro Virtual ci inorgoglisce molto.

Professionisti, leggende del ciclismo e amatori potranno assaporare, rigorosamente da casa, parte della tappa della Nove Colli, da Linaro a Sogliano sul Rubicone con il colle del Ciola e quello del Barbotto da scalare sui rulli.

Il nostro territorio e, in questo caso, le salite del nostro entroterra gareggiano con salite epiche del Giro d’Italia. Anche questa gara virtuale ci fa capire l’importanza che il ciclismo può avere nella promozione del nostro territorio e la forza la granfondo Nove Colli esprime verso migliaia di appassionati di cicloturismo.

Questa esperienza nuova, dettata dall’emergenza Covid-19, sarà per Cesenatico e per il Comitato di tappa un punto per ripartire in attesa di conoscere la nuova data di ottobre”.