Gran Fondo Pantani, il sindaco rassicura mamma Tonina

Sempre attento a non sbilanciarsi per non alimentare svilimenti o illusioni, abituato a pesare col bilancino ogni parola, ieri sera – nella rituale diretta facebook – il sindaco Matteo Gozzoli, per la prima volta, ha ceduto all’azzardo di una previsione.

E’ accaduto quando nel profluvio di domande è comparsa Tonina Belletti, mamma di Marco Pantani che, in diretta social, gli ha chiesto se, secondo lui, a settembre si potrà svolgere la granfondo dedicata al figlio.

“Io mi auguro che per quella data si possa fare – ha replicato il primo cittadino – vedendo anche come ci si sta organizzando per i vari eventi, credo che per settembre si possa essere fiduciosi. Se, infatti, il Tour de France è stato spostato a fine agosto, io credo che per settembre inoltrato potrà ripartire anche il calendario delle granfondo”.

Ricordiamo che il fine settimana dedicato al Pirata resta, per il momento, programmato per il 19 e 20 settembre. In particolare, sabato 19 si disputerà il Memorial Pantani dedicato ai professionisti, mentre domenica 20 si pedalerà sulle strade della Gran Fondo Marco Pantani.