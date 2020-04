L’appello di un ristoratore per il gioco di squadra

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta scritta da Marco Grilli dei Due Ponti a Sala di Cesenatico

Frederic Nietzsche scriveva “Vivere è essere sempre in pericolo”. In questo momento di estrema difficoltà, si renderà necessario uno sforzo comune da parte di tutti per riuscire a rialzarci, per riuscire a vivere. Ci serviranno regole certe e non da interpretare per poter riaprire in sicurezza. Ci servirà una sinergia fra i proprietari dei locali, affittuari e personale. Ci serviranno le istituzioni al fianco di chi fa impresa e non contro come spesso accade. Ci serviranno aiuti economici o sgravi fiscali per riassumere il personale. Ci servirà la compressione delle persone quando capiterà qualche sbaglio anziché essere sempre crocefissi sui social.

In due mesi il mondo è profondamente cambiato purtroppo tutti noi dovremmo essere coesi e tutti insieme fare un passo indietro rispetto ai progetti che avevamo in mente.