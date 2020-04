Non c’è pace per i romagnoli: annullata anche l’Oktoberfest!

A parte la stabilità economica è una delle poche cose che davvero invidiamo ai tedeschi: l’Oktoberfest. Un evento a cui i romagnoli sono, da sempre, molto legati visto che, soprattutto gli operatori turistici – dopo le fatiche estive – adorano riposarsi tra i barili di birra di Monaco di Baviera.

Ma a gelare i desideri etilici di italiani e tedeschi sono state ieri le autorità germaniche che hanno ufficialmente cancellato l’Oktoberfest che avrebbe dovuto svolgersi dal 19 settembre al 4 ottobre.

In 210 anni di storia solo in altre due circostanze la festa delle “bionde” era stata annullata: in occasione delle guerre napoleoniche e dei due conflitti mondiali del secolo scorso.

Una botta economica pesantissima per l’economia della Baviera che, in quelle tre settimane, registra un afflusso di circa sei milioni di persone. Una decisone presa in controtendenza rispetto all’Europa che, al contrario, spera in autunno di tornare alla normalità. Ma Monaco, dove si sono registrati 39mila casi e quasi 1500 vittime, di ripartire ancora non se la sentono. Nemmeno fra cinque mesi.