Seconda edizione della rubrica “Oggi diciamo addio a…”. In un momento in cui non si può uscire di casa sopperiamo a una delle prassi tipiche di ogni città. La sosta alle plance in cui sono affissi i nomi di chi se ne è andato. Per inviarci i manifesti è possibile scrivere allegarli a redazione@livingcesenatico.it. Si ringrazia Nicolini Battiato per le segnalazioni.

Sfoglia la gallery