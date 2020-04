Il racconto di Alida, l’amica degli animali

di Alida Manieri

Rimembrare ancora le mie sembianze di contadina, come lo erano fin da bambina, con intorno tanti animali di ogni razza, genere e specie, senza dimenticarli mai e tenerli sempre presenti nel mio cuore.

Ora mi presento: sono una donna settantenne, non più giovanissima. Fin da piccola sono cresciuta con loro. Mi chiamo Alida Manieri, sono marchigiana e sono nata in un posto bellissimo a ridosso di un colle, a livello del mare, si chiama Castelleone di Soasa in provincia di Ancona.

Ora vi voglio raccontare un episodio capitato proprio a Castelleone quando avevo 10 anni. Era il giorno della gita scolastica che tanto avevo atteso nel corso dell’anno. La meta era un villaggio di montagna dove mi sarei divertita con i miei compagni per tre giorni circa. Ma io a quella gita non ci sono mai andata, e vi racconto perché.

Quel mattino mi svegliai molto presto per accudire i miei animali prima di andare all’appuntamento scolastico per la gita. Mi accorsi però che il tempo non prometteva bene. Il cielo era buio e tempestoso, tirava anche un vento forte. Qualche animale era già uscito quando pioggia e grandine cominciarono a imperversare. Compresi all’istante che sarebbe stata una catastrofe con il pericolo che galline e oche ma anche le caprette avrebbero perso la vita. Andai a cercare gli animali che avevano bisogno d’aiuto per salvarli da quell’inferno. Poco prima del bosco trovai uccellini di ogni tipo, qualche gattino e un cane con una brutta ferita in testa e a una gamba. Il suo ululato era un incubo. Lo portai subito a casa per disinfettare la ferita che era troppo profonda, il cane era rabbioso.