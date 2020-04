L’Associazione Nazionale Carabinieri dona 150 mascherine alla Polizia

Bellissimo gesto di solidarietà e di ringraziamento per il lavoro svolto il dono fatto dall’Associazione Nazionale Carabinieri (sezione di Cesenatico) alla locale Polizia Locale.

La consegna del pacco, contenente 150 mascherine, è avvenuta martedì scorso direttamente nelle mani del Comandante della Polizia Locale Edoardo Turci e dell’Ispettore Agostino Viroli davanti al Comando della Polizia di Via Da Vinci, da parte del Vice Presidente della sezione di Cesenatico di ANC Pietro Battistini e del Luogotenente dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico Gabriele Salute.

“Desidero ringraziare – commenta il Sindaco Matteo Gozzoli – a nome mio e della Polizia Locale di Cesenatico l’Associazione Nazionale Carabinieri per il gesto di vicinanza e solidarietà; le mascherine sono uno strumento necessario per tutti i nostri agenti che lavorano senza sosta per mantenere sicura la nostra città e questo dono ci permette di continuare a garantire sicurezza anche a chi è tutti giorni in servizio”.