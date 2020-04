Mercati a Cesenatico? Si pensa allo stadio

Nuovo caso di positività al Coronavirus a Cesenatico. Si tratta di una donna di 32 anni in isolamento domiciliare. In totale sono 55 i casi sul territorio comunale, di questi 28 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati, mentre salgono a 20 i guariti. Il dato provinciale registra nella giornata odierna +16 casi. Il totale delle persone in isolamento domiciliare sono 783, mentre quelle ricoverate sono 181.

Ordinanza regionale. Il sindaco nell’appuntamento quotidiano social spiega l’ordinanza regionale, firmata dal Presidente Stefano Bonaccini. Le novità riguardano gli orti e vendita di fiori, imbarcazioni e cantieristica navale, mercati. Su quest’ultimo settore il sindaco spiega: “I nostri uffici stanno lavorando per capire come muoverci anche a Cesenatico su questo tema. Abbiamo anche eseguito un sopralluogo all’interno della stadio Moretti per capire se esistono le condizioni richieste. Allo studio anche altre strutture comunali”.

Scuole e servizi per l’infanzia. “Ci stiamo attrezzando per mettere a disposizione delle famiglie tutti i servizi comunali che vorremmo fare proseguire – continua il sindaco – Per questo abbiamo già pubblicato due bandi”.