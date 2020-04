Acqua rosa nel canale a Cannucceto

Una segnalazione che sa di sos da parte di cittadini che si interessano dell’ambiente. Di certo un canale con l’acqua che tende al rosa non passa inosservato. Il grosso punto interrogativo è geolocalizzato in quel del ponticello di via Montaletto; al di sotto scorre un affluente del Mesola. Lo strano caso è in bella mostra da due giorni, ma a detta di alcuni residenti, anche la settimana scorsa ha fatto la sua comparsa. Al momento resta aperto il mistero sulle sue cause e sulle conseguenze. Si tratta infatti di scarichi non consentiti? Da cosa deriva questo colore? Un intervento chiarificatore è auspicabile.