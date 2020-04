L’Eurocamp non si ferma: “Noi siamo pronti”

Nel pessimismo virale di questi giorni, con gli operatori turistici alle prese con il più amletico dei dubbi (apro o non apro?), si leva, fuori dal coro, la voce di Luca Noferini, responsabile dell’Eurocamp di Cesenatico, la struttura dedicata alle vacanze sportive che ogni estate ospita circa 4mila ragazzi (quasi la metà impegnati nel volley): “A differenza di altri – spiega Noferini in un’intervista a gazzetta.it – possiamo contare su una struttura di proprietà e questo ci facilita. Abbiamo già iniziato i lavori nelle camere, che ospiteranno un numero minore di ospiti, al ristorante, distanziando i tavoli, eliminando il buffet e sanificando tutte le aree, e anche in spiaggia, dove gli ombrelloni rispetteranno gli spazi previsti”.

Insomma, moderato ottimismo per la stagione che verrà anche perché, come hanno più volte ripetuto le istituzioni regionali in questi giorni, “bambini e ragazzi – dopo questo lungo periodo di quarantena – hanno bisogno di tornare a fare attività fisica all’aria aperta”.

“Ovviamente – precisa – non potremo lavorare con gruppi numerosi, ma abbiamo la possibilità di sfruttare, oltre alla palestra, anche i tanti campi da beach volley che si trovano all’esterno. Insomma, noi siamo pronti”.