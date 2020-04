Paola Batani: “Fondamentale il tema della responsabilità penale in caso di contagio”

Il suo è un “altro” turismo, quello dei cinque stelle che, almeno in prospettiva, non dovrebbe troppo accusare la crisi perché i suoi clienti non sono certo quelli del bonus da 600 euro una tantum. Ma le regole del lockdown valgono per tutti e così, dietro all’ottimismo di ordinanza, anche Paola Batani – titolare della catena alberghiera Select Hotel (oltre 1000 stanze extra-lusso) – non nasconde la preoccupazione per un futuro ancora lastricato da troppe incertezze.

“Siamo come tutti preoccupati e consapevoli dalla gravità del momento, ma non abbiamo mai smesso di lavorare e di progettare il futuro delle nostre imprese – spiega alla rivista “Italia a tavola” la titolare del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico – al Governo chiediamo tutela legale. Il tema della responsabilità civile e penale in caso di contagio all’interno di una struttura alberghiera va affrontato con chiarezza. Dobbiamo avere garanzie da parte del governo che, nel caso vengano ottemperate tutte le misure che saranno previste, non ci saranno pendenze legali sulle strutture. Da imprenditrice mi aspetto che lo Stato sia al nostro fianco per incentivarci ad aprire”.

Per questo servono al più presto indicazioni precise sulla sanificazione. “Va detto – spiega Batani – che noi abbiamo sempre avuto un protocollo di pulizia ed igienizzazione, che oggi andrà integrato e reso ancora più trasparente, quindi comunicato con cura, ai nostri clienti, per farli sentire più sicuri. Riaprire per noi significa avere regole chiare per mettere in condizione tutti i collaboratori di lavorare in sicurezza e i clienti di essere tranquilli”.

Davanti al Grand Hotel da Vinci c’è anche la spiaggia, un altro spazio sul quale investire nella sicurezza: “Servono su servizi molto personalizzati – conclude – con kit monouso e la garanzia per i nostri clienti che tutto verrà sanificato in maniera puntuale. Rispetto a ipotesi fantasiose, come box in plexiglass, credo che solo chi non è mai stato in spiaggia possa pensare una soluzione del genere, non percorribile. Serve invece una grande attenzione alle singole richieste. Se il governo ci darà indicazioni chiare, noi imprenditori siamo pronti. Lo è anche la Romagna”.